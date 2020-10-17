Бузова побила два рекорда России

Певица Ольга Бузова похвасталась, что попала в Книгу рекордов России. Она получила два сертификата, причем оба отмечают ее количество подписчиков в Instagram.

Теперь в Книге рекордов России есть Ольга Бузова. По ее словам, ее добавили в список рекордсменов из-за огромного количества подписчиков. В Instagram их более 22 миллионов.

«Первый — за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, это теперь официально подтверждено изданием, а второй — как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram», — написала Бузова.

Бузова поблагодарила подписчиков за искренность и поддержку, назвав их «своей самой большой семьей», передает РИА ФАН. Год назад в Книгу попал глава Чечни Рамзан Кадыров за наибольшее количество присутствий на рекордах в течение года. Например, в апреле 2019 года в Чечне зафиксировали мировой рекорд строевого конного похода в национальной одежде. Участие в шоу приняли больше 1,2 тысячи всадников, а возглавил их Кадыров.

На днях Бузова пришла на выпуск юмористического шоу Comedy Club. Певица в блестящем платье исполнила свой новый хит, но россияне посчитали ее выступление обычным кривлянием, передает сайт «Невские Новости».