«Бутырку» уберут из центра Москвы

Три новых СИЗО построят в Москве в ближайшее время. В одном из них расположится старейший в столице следственный изолятор «Бутырка».

Как сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерия Бояринева, также ведутся переговоры о передаче Москве зданий старых СИЗО-2 («Бутырка») и СИЗО-3 («Пресня»).

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«В настоящее время прорабатывается возможность заключения соглашения, предполагающего выделение городом земельного участка и строительства нового следственного изолятора на три тысячи мест за пределами центральной (исторической) части города», — приводит агентство слова Бояринева.

Собеседник также добавил, что ФСИН построит еще один следственный изолятор в Москве на две тысячи мест в рамках федеральной целевой программы. В Зеленограде, на территории СИЗО-12, построят дополнительный корпус на 800 мест, после чего изолятор передадут Москве.

«Бутырка» — самая крупная тюрьма в Москве, а также одна из старейших тюрем в России. Располагается в здании, которое числится в списке охраняемых государством памятников истории и архитектуры, на Новослободской улице в Тверском районе.