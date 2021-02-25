Бутылку редкого шотландского виски продали на аукционе за миллион фунтов стерлингов

Бутылка редкого шотландского виски 60-летней выдержки Macallan нашла нового хозяина. Она ушла с молотка на онлайн-аукционе шотландского торгового дома Whisky Auctioneer более чем за 1,4 миллиона долларов (около миллиона фунтов стерлингов). Об этом сообщил телеканал Sky News.

Этот напиток был частью огромной коллекции, состоящей из 3900 бутылок, выставленных на продажу. Все бутылки были проданы за 6 675 000 фунтов стерлингов. Известно, что ассортимент односолодового виски привлек внимание 1557 коллекционеров и инвесторов из 54 стран.

Коллекция была собрана покойным американским бизнесменом и филантропом Робертом Гудингом. Он умер в 2014 году в возрасте 67 лет. Бизнесмен регулярно ездил в Шотландию в поисках редких бутылок и сортов виски шотландского производства.

Когда-то дистилляторы разлили по бутылкам только 40 бутылок Macallan 1926 Fine and Rare. Эксперты считают, что в мире таких осталось только 14 штук.

Другой напиток Macallan Fine and Rare выдержки 1972 года ушел с аукциона за 30 тысяч фунтов стерлингов, а Fine and Rare 1940 года — за 28 тысяч фунтов стерлингов.