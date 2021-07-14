«Бутылка показалась странной»: туристы рассказали, как нашли в Крыму капсулу с полувековым посланием в будущее

В Крыму туристы нашли капсулу времени в бутылке, которую 52 года назад оставили там приезжие-дикари. Как им удалось распознать уникальную находку и не пройти мимо, рассказала «360» одна из туристок Анастасия Цайгер.

Девушка поделилась, что она с семьей прилетела на отдых в Крым на восемь дней. Туристы остановились под Алуштой, и отель располагался на горе. Спуск к морю не был заасфальтирован, он больше напоминал природную тропу. Именно на ней Анастасия с друзьями и разглядела необычную находку.

«Там и нашли — шли с моря на обед. Нас было четверо, две семьи. Один из наших друзей наткнулся, остановился, присмотрелся — и вот мы все увидели, начали открывать. Надо было, конечно, взять с собой в отель и аккуратно открыть. Но мы разбили там», — поделилась Анастасия Цайгер.

Анастасия добавила, что бутылка была прозрачной — и сразу же было видно, что внутри что-то есть. Именно это привлекло внимание туристов. В записке, которая десятилетиями хранилась в бутылке, оказалась записка. На ней были указаны имена троих туристов, которые посетили эту местность в 1969 году. В послании все трое обязались посещать Крым до конца своих дней.

«Эта бумага свидетельствует о том, что здесь, то есть на этом месте, жили три дикаря. Бахилов В.Г., Глазунов В.М., Москаленко В.Н. с 16 июля 1969 года по 30 июля 1969 года», — говорится в послании.

В гостинице туристам рассказали, что постройки на этом месте стали возводить только в 80-х годах. До этого в окрестностях горы был просто пустырь, где, видимо, и жили дикарями трое гостей. Но местные жители предполагают, что мужчины в 1969 году решили расположиться на вершине горы, а после бутылку с посланием смыло вниз дождями.

Анастасия рассказала, что современные туристы решили последовать опыту их предшественников. Они тоже написали послание в будущее и оставили его на том же месте, где и нашли заветную бутылку.

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