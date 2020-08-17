Буцкая рассказала о необходимости выходного дня для родителей на 1 сентября

По ее словам, эта мера является необходимой, так как это очень важное событие для детей. Буцкая заявила, что можно дать не полноценный выходной, а, например, половину дня.

«Первоклассников буквально только приводишь, у них полтора проходит урока и он свободен. Для ребенка это очень важный момент. Этот день для него — праздник. Понятно, почему родители должны быть в этот день рядом», — пояснила Буцкая.

Она отметила, что нужно посчитать, как введение выходного скажется на экономике. Для этого необходимо посчитать, сколько детей отправится в первый класс в нашей стране. Тогда станет ясно, можно ли давать выходной родителям.

Буцкая считает, что это не будет массовой историей, так как на разных предприятиях количество работников, чьи дети идут в первый класс, разное, и оно не такое уж и большое.

«Если выходной день на государственном уровне принимается, то это поддерживают все работодатели. Я не думаю, что могут быть проблемы», — объяснила Буцкая.