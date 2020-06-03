Бутиной показались странными попытки США найти «русский след» в массовых протестах
Правозащитница Мария Бутина обсудила с РИА ФАН массовые протесты, которые охватили Соединенные Штаты из-за убийства полицейским темнокожего мужчины Джорджа Флойда.
Бутина допустила, что американским властям удастся погасить эту вспышку недовольства, но кризис вернется, если не решить проблему с нормальной оплатой труда, равного доступа к образованию и равного отношения к представителям обеих рас.
«Попытки найти в этих процессах русский след — странные для США. Казалось бы, когда внутри страны такой серьезный кризис, надо обратить внимание на решение внутренних проблем», — заметила собеседница информагентства.