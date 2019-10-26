Бутина вылетела из Майами в Москву

Бутина возвращается в Россию рейсом авиакомпании «Аэрофлот» SU-111 на самолете Airbus 330. Он сядет в аэропорту Шереметьево в 12:15 по московскому времени в субботу, 26 октября. Телеканал опубликовал фотографию Бутиной на борту.

Ранее появилась информация о том, что Бутину освободили из тюрьмы США утром в пятницу, 25 октября. Ее передали сотрудникам американской иммиграционной и таможенной службы, которые следили за ней до тех пор, пока не началась депортация в Россию.

Началась депортация Марии Бутиной Подробнее

Экс-помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения «Право на оружие» Мария Бутина приехала в Америку по студенческой визе. Она имела на это право, так как до весны 2018 года училась в одном из университетов Вашингтона. 15 июля 2018 года россиянку арестовали. Министерство юстиции США объявило Бутину в преступном сговоре для работы в США «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора».

Следствие уверено, что Мария с 2015 года начала осуществлять в стране конспиративную деятельность в пользу России. Она якобы использовала личные связи с гражданами Америки, котоые имели некоторое влияние на политику своей страны. В конце 2018 года Бутина признала свою вину и пошла на сделку с прокуратурой.

В результате россиянку приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Суд озвучил решение 26 апреля. Бутиной зачли те девять месяцев, которые она провела в заключении до приговора. После того, как Мария вернется в Россию, она еще 10 лет не сможет обращаться за разрешением на въезд в Америку.