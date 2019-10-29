Бутина вернулась в родной Барнаул

Самолет с Марией Бутиной и ее родственниками вылетел из Шереметьево и прибыл в Барнаул, где россиянку встречали ее родственники и друзья.

Мария Бутина вышла на свободу. Но это еще не конец истории Подробнее

После своего приезда в Москву Бутина поблагодарила российских дипломатов и журналистов, которые оказали ей необходимую поддержку во время ее ареста и пребывания в американской тюрьме.

«Я не сдалась, потому что знала, что просто не имею права. Я однажды говорила уже в одном видео: русские не сдаются» — сказала Бутина.

Мария Бутина была задержана в США в июле прошлого года по обвинению в незарегистрированной деятельности на территории США в качестве агента иностранного государства. По правилам, любое иностранное лицо, занимающееся в Штатах общественной деятельностью и публичной дипломатией должно зарегистрироваться и получить специальную карточку.

Бутину осудили на 18 месяцев за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». Россиянка признала себя виновной, в противном случае ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.

Россия характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.