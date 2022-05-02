Бутина: самые умные сейчас возвращаются в Россию

Наиболее сообразительные россияне, покинувшие страну, сейчас возвращаются, осознавая, что для них здесь открываются «уникальные возможности». Об этом написала в своем Telegram-канале депутат Госдумы Мария Бутина.

«Самые умные сейчас как раз возвращаются в Россию, понимая, что на родине будут очень нужны, система гибка и готова слышать и меняться под них — все это уникальные возможности», — отметила Бутина.

Она напомнила, что для некоторых возможности превратиться «из грязи в князи в прямом смысле» открылись в 90-х годах.

Ранее, в начале апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин также отметил, что в России «возникло уникальное в историческом масштабе пространство возможностей», которыми необходимо воспользоваться». По словам Мишустина, западный «санкционный шторм» был призван за несколько дней разрушить экономику РФ и был направлен против всех россиян. Однако экономика выстояла, и теперь ситуация «сложная, но рабочая».

О том, что «блицкриг против России» провалился, также заявлял президент РФ Владимир Путин. Об этом написали «Известия».