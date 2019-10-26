Бутина расплакалась при первой встрече с семьей. Видео

Осужденная в США россиянка Мария Бутина вернулась в Москву. В Шереметьево ее встречал отец. При встрече с ним Бутина не смогла сдержать слез.

Бутина попала в жернова американского правосудия, когда ее посчитали агентом иностранного государства без регистрации. Россиянку в итоге лишили свободы и отправили под суд. Защитникам Бутиной в результате удалось добиться того, что девушку освободили и отправили на родину. Однако в заключении она провела полтора года.

Мария Бутина вышла на свободу. Но это еще не конец истории Подробнее

Девушка уже в Москве. Первый, с кем она встретилась на родной земле, был ее отец. При встрече с родным человеком Бутина расплакалась. Впрочем, быстро взяв себя в руки семья собралась и смогла ответить на первые вопросы встречающих. Среди прочего, Бутина призналась, что лишилась одной из своих иллюзий. Раньше она считала Америку государством, где главенствует право. Теперь чары развеялись.

«Я очень-очень рада вернуться домой. Я очень благодарна всем российским гражданам, которые меня поддерживали. Я безумно рада увидеть мою семью. Знаете, русские не сдаются! Я не сдалась, потому что не имела права» — сказала Бутина журналистам.

Семья поблагодарила всех, кто принял участие в их судьбе. Отец и дочь Бутины особо отметили МИД России, общественные организации и журналистов.