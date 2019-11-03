Бутина получила новый паспорт и предположила, зачем ФБР забрало старый

«Я — снова полноценный гражданин России. Мне выдали новый паспорт», — написала она.

Прежний российский паспорт у нее отобрали сотрудники ФБР и так и не вернули. «Видимо, они его сохранили с целью глумления, надругательств и дальнейших издевательств», — предположила Бутина.

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Бутина вернулась в родной Барнаул вместе с отцом 29 октября. До этого 25 октября она вылетела из Майами самолетом авиакомпании «Аэрофлот» и приземлилась в московском Шереметьево днем позднее. В воздушной гавани ее встретили близкие, дипломаты и журналисты.

Бутину арестовали в США в июле 2018 года. Ее обвинили в незарегистрированной деятельности в США в качестве агента иностранного государства. Она якобы хотела повлиять на американскую политику.

В декабре россиянка заключила сделку со следствием и признала вину. В апреле 2019 года суд округа Колумбия приговорил ее к 18 месяцам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». Бутина признала себя виновной, иначе ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.

Власти России назвали обвинения в адрес Бутиной сфабрикованными и потребовали отпустить гражданку.