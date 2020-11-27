Бутина поддержала законопроект о признании физлиц иноагентами
Член Общественной палаты Мария Бутина выразила уверенность, что принятие законопроекта о признании отдельных физлиц иностранными агентами необходимо. Об этом сообщило «Утро.ру».
По мнению общественницы, сегодня нужно четко отслеживать, кто финансирует разнообразные информационные источники. Отмечается, что в свое время Бутина попала в США за решетку по обвинению в преступном сговоре с целью работы в Штатах в качестве иноагента без регистрации.