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    27 ноября 2020, 19:32

    Бутина поддержала законопроект о признании физлиц иноагентами

    Артур Блянихов

    Член Общественной палаты Мария Бутина выразила уверенность, что принятие законопроекта о признании отдельных физлиц иностранными агентами необходимо. Об этом сообщило «Утро.ру».
    Бутина поддержала законопроект о признании физлиц иноагентами

    По мнению общественницы, сегодня нужно четко отслеживать, кто финансирует разнообразные информационные источники. Отмечается, что в свое время Бутина попала в США за решетку по обвинению в преступном сговоре с целью работы в Штатах в качестве иноагента без регистрации.