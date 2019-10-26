Бутина перестала считать США правовым государством

«Ну что, ребят, почти дома». Бутина дала интервью на борту самолета Подробнее

«Я, приехав туда, получая образование, пребывала в иллюзии, что если ты не виноват, то как тебя можно обвинять, должны же быть какие-то основания», — сказала Бутина.

«Но, как оказывается, был бы человек, а статью найдем», — добавила она, заявив, что разговоры о правовом характере Соединенных Штатов — «это пиар».

Бутина пояснила, что обвинения по ее делу строились, в частности, на неверном переводе сообщений из Twitter. К примеру, фраза россиянки «техника на грани фантастики» превратилась в «секретное оборудование».

Также она выразила уверенность, что в США до сих пор существует рабство, поскольку если отказаться от работы в тюрьме, «то тебя отправят в изолятор».

Активистка отметила, что мойщики посуды в тюрьме зарабатывают больше, чем преподаватели.

«Если ты преподаватель, то тебе платят 17 долларов [в час], а в посудомойке я зарабатывала 28,80», — сообщила бывшая заключенная.

Мария Бутина находилась в США по студенческой визе. Ее задержали в июле 2018 года, осудив на 18 месяцев за работу иностранным агентом без регистрации в американском Минюсте. Россиянку выпустили 25 октября, на следующий день она прилетела на родину.