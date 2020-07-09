Бутина отреагировала на протесты в США

«Мне жаль американцев, они настолько слепо доверяют своему государству, что потеряли над ним управление. Если США развалятся, всем будет плохо, ведь там будут перестрелки, протесты и тому подобное», — отметила она.

В некоторых штатах Америки из-за действий демократов отменили правило предъявлять паспорт на выборах. Теперь для участия в голосовании достаточно показать квитанцию на квартиру. Однако против этой практики активно выступают республиканцы, заметила Бутина. Она объяснила это тем, что среди демократов числится много нелегалов. А значит, государство уже раскололось на демократов и республиканцев, написала «Политика Сегодня».

Особую опасность в преддверии выборов несет большое количество оружия в руках граждан. Боеприпасы могут привести к массовым перестрелкам. По мнению Бутиной, опаснее всего будет, если на сторону протестующих перейдут военные и полицейские, покинувшие свои посты после отказа в поддержке со стороны властей.

«Если и будет какой-то раскол, то он может начаться с чернокожего населения. Им нужен только триггер для конфликта. Бесконтрольные протесты ведут к революциям», — добавила Бутина.

В США 12–14% населения составляют афроамериканцы.