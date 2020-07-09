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    09 июля 2020, 19:37

    Бутина отреагировала на протесты в США

    Алена Макаренко

    Американцы настолько доверяли своему государству, что утратили управление им. Если Соединенные Штаты развалятся, все почувствуют негативные последствия. Это мнение члена Общественной палаты России Марии Бутиной, которым она поделилась в эфире медиагруппы «Патриот».
    Бутина отреагировала на протесты в США

    «Мне жаль американцев, они настолько слепо доверяют своему государству, что потеряли над ним управление. Если США развалятся, всем будет плохо, ведь там будут перестрелки, протесты и тому подобное», — отметила она.

    В некоторых штатах Америки из-за действий демократов отменили правило предъявлять паспорт на выборах. Теперь для участия в голосовании достаточно показать квитанцию на квартиру. Однако против этой практики активно выступают республиканцы, заметила Бутина. Она объяснила это тем, что среди демократов числится много нелегалов. А значит, государство уже раскололось на демократов и республиканцев, написала «Политика Сегодня».

    Особую опасность в преддверии выборов несет большое количество оружия в руках граждан. Боеприпасы могут привести к массовым перестрелкам. По мнению Бутиной, опаснее всего будет, если на сторону протестующих перейдут военные и полицейские, покинувшие свои посты после отказа в поддержке со стороны властей.

    «Если и будет какой-то раскол, то он может начаться с чернокожего населения. Им нужен только триггер для конфликта. Бесконтрольные протесты ведут к революциям», — добавила Бутина.

    В США 12–14% населения составляют афроамериканцы.