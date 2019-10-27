  • Бутина определилась с датой возвращения в Барнаул

    27 октября 2019, 19:39

    Алексей Сахаров

    Вернувшаяся в Россию из американской тюрьмы Мария Бутина скоро уедет из Москвы в Барнаул, к маме и бабушке. Впрочем, это произойдет не раньше вторника, 29 октября, сообщило РИА «Новости».

    «Мы находимся с Марией в Москве, еще пару дней проведем в столице, так как надо уладить несколько вопросов… Самочувствие у всех нормальное, волнительно», — сказал глава семьи, отец Марии Валерий Бутин.

    К приезду внучки и дочери женщины хотят приготовить курицу. Бутина к тому же попросила купить к ее приезду бананов.

    Россиянку арестовали в США в июле 2018 года. Бутину в итоге осудили за «сговор с целью работы на иностранное правительство». После того, как она отбыла назначенные ей 18 месяцев лишения свободы, она была депортирована в Россию.

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    Самолет с Бутиной приземлился в Шереметьево утром субботы, 26 октября. Первый, кто встретил девушку в воздушной гавани Москвы, был отец. Также Бутину встречали представители МИД, а кроме того близкие, неравнодушные, представители СМИ.

    Одна из первых фраз, которую произнесла девушка на российской земле — «русские не сдаются». Также она отметила, что раньше считала Америку правовым государством, но теперь иллюзия развеялась.