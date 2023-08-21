Общество 21 августа 2023, 17:41 Бутик-отель построят на месте заброшенной усадьбы в Нижегородской области

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Современный бутик-отель появится на месте заброшенной усадьбы купца Митюкова в Городце Нижегородской области. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на соцсети губернатора региона Глеба Никитина.

Строительство отеля будет способствовать развитию туристической отрасли города. Усадьбу Митюкова, построенную в 1885 году на улице Революции, выкупил инвестор Альберт Гусев.

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Отмечается, что ранее за счет его средств удалось благоустроить сквер Нестерова, на эти цели ушло более 90 миллионов рублей.