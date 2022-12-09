Общество 09 декабря 2022, 18:41 Бут заметил, что Запад шокировало стремление России быть независимым государством

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Вернувшийся в Россию после 14 лет тюремного заключения в Штатах Виктор Бут рассказал, что после развала СССР для многих на Западе стало «шокирующим» желание России быть независимым государством. Об этом сообщил RT.

«Запад считает, что они нас не добили в 90-м году, когда Советский Союз начал распадаться», — заметил Бут.

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По его словам, для Запада стала шокирующей новость, что Россия хочет ни от кого не зависеть и быть по-настоящему независимой страной и развиваться так, как выберет российский народ.

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