Общество 10 декабря 2022, 17:23 Бут рассказал, что для него оказалось самым сложным в тюрьме в США Бут: самым сложным в американской тюрьме было отсутствие возможности общаться с любимыми РИА «Новости»

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Отсутствие возможности общаться с близкими оказалось самым сложным для россиянина Виктора Бута, когда он сидел в американской тюрьме. Об этом он рассказал в интервью RT.

Во время заключения Буту позволяли сделать только один звонок в месяц.

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«Отсутствие общения с друзьями, близкими, любимыми — это было самое тяжелое, что только могло случиться», — признался он.

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В интервью Бут подчеркнул, что сейчас чувствует себя самым счастливым человеком.

Россиянин около трех лет провел в одиночной камере. Приговоренный к 25 годам заключения, он отсидел в американской тюрьме 10 лет. Мужчину осудили якобы за торговлю оружием.

МИД России добился обмена Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую посадили за контрабанду наркотиков. В аэропорту Абу-Даби 8 декабря заключенных обменяли.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры об обмене Бута на американскую баскетболистку вела Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что на Бута оказывали мощное физическое и психическое воздействие.