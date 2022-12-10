10 декабря 2022, 17:23
Бут рассказал, что для него оказалось самым сложным в тюрьме в США
Бут: самым сложным в американской тюрьме было отсутствие возможности общаться с любимыми
Отсутствие возможности общаться с близкими оказалось самым сложным для россиянина Виктора Бута, когда он сидел в американской тюрьме. Об этом он рассказал в интервью RT.
Во время заключения Буту позволяли сделать только один звонок в месяц.
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«Отсутствие общения с друзьями, близкими, любимыми — это было самое тяжелое, что только могло случиться», — признался он.
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В интервью Бут подчеркнул, что сейчас чувствует себя самым счастливым человеком.
Россиянин около трех лет провел в одиночной камере. Приговоренный к 25 годам заключения, он отсидел в американской тюрьме 10 лет. Мужчину осудили якобы за торговлю оружием.
МИД России добился обмена Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую посадили за контрабанду наркотиков. В аэропорту Абу-Даби 8 декабря заключенных обменяли.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры об обмене Бута на американскую баскетболистку вела Федеральная служба безопасности (ФСБ).
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что на Бута оказывали мощное физическое и психическое воздействие.
США
Виктор Бут
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