Общество 09 декабря 2022, 18:40 Бут признался, что не сталкивался с русофобией в американской тюрьме

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Виктор Бут, который вернулся в России после 14 лет тюремного заключения в США, признался, что не сталкивался с проявлением русофобии в свой адрес. Об этом сообщил RT.

По словам Бута, находясь за решеткой, он не встречал проявления русофобии как со стороны персонала, так со стороны других людей, отбывающих наказание.

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«В основном все были как-то настроены с какой-то симпатией к России. Или, по крайней мере, если они ничего не знали, они, по крайней мере, спрашивали что-то про Россию», — поделился он.

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