10 декабря 2022, 17:45
Бут держал портрет Путина в камере в американской тюрьме
Бут рассказал, что в его камере в США висел портрет Путина
Недавно вернувшийся в Россию Виктор Бут признался, что в его камере в тюрьме США всегда висел портрет российского лидера Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью RT.
«Я горжусь тем, что я русский человек и что наш президент — Путин», — отметил он.
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Россиянин сообщил, что самым сложным в американском заключении для него стало отсутствие возможности общаться с близкими. По его словам, ему давали всего один звонок в месяц. Сейчас Бут чувствует себя самым счастливым человеком.
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В интервью россиянин заверил, что поддерживает проводимую на Украине спецоперацию. Он подчеркнул, что сам принял бы участие в СВО при наличии возможности.
В американской тюрьме Виктор Бут провел около 10 лет. Из них три года мужчина сидел в одиночной камере. Его приговорили к 25 годам заключения за якобы торговлю оружием.
О возвращении Бута на родину стало известно 8 декабря. В аэропорту Абу-Даби его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая отбывала наказание в колонии в Мордовии за контрабанду наркотиков.
США
Владимир Путин
Виктор Бут
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