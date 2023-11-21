Общество 21 ноября 2023, 18:47 Business Insider: миллениалы стимулируют спрос на впечатления

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Поколение миллениалов, родившихся во временной промежуток с 1984 по 2000 год, будет стимулировать спрос на впечатления. Об этом сообщил сайт Business Insider.

Отмечается, что миллениалы и поколение Z хотят делать что-либо и получать от этого эмоции. Так, американцы продолжают больше питаться вне дома, чаще путешествовать и посещать тематические парки.

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Как сообщил «Ридус», будущим предпринимателям и крупным корпорациям стоит сделать ставку на экономику впечатлений в ближайшие годы.