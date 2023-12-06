Общество 06 декабря 2023, 18:26 Business Insider: чаще всего долгожители жалеют о том, что мало времени уделяли родным

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Большинство долгожителей по всему миру, перешагнувших отметку в 100 лет, больше всего жалеют о том, что проводили мало времени с семьей. Об этом сообщил сайт Business Insider.

Опрошенные также жалеют о том, что жизненные трудности помешали им твердо встать на ноги и родить больше детей. Большинство долгожителей сильно сосредоточились на работе вместо того, чтобы с удовольствием проводить время со своими семьями.

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Кроме того, люди в преклонном возрасте часто жалеют о том, что недостаточно путешествовали в молодости, сообщил «Ридус».