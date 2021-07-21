Бурматов: в лесных пожарах виноваты черные лесорубы

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал причину лесных пожаров, которые сейчас фиксируются в нескольких российских регионах. Интервью с депутатом опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

По словам Бурматова, это не природные пожары, а запланированные поджоги, преследующие определенные цели. Кто-то хочет скрыть незаконные вырубки леса, либо же заполучить разрешение на вырубку тех участков, которые раньше трогать было нельзя.

Депутат также рассказал, как можно решить эту проблему. По его словам, увеличение дополнительных работников будет способствовать тому, чтобы за лесом наблюдали пристальнее. Таким лесным инспекторам стоит повышать заработную плату, чтобы черные лесорубы не платили им за молчание из своего кармана.

Бурматов напомнил о колоссальном ущербе от лесных пожаров, который невозможно сосчитать, а также о сокращении численности животных и птиц. Он назвал происходящие события катастрофой.