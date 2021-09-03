Бурятскому блогеру запретили стать сибиряком по паспорту

Блогер из Улан-Уде Алексей Кривогорницын решил сменить фамилию на свой ник в Сети — Тайганавт. Он также решил вписать в паспорт национальность «сибиряк». Сначала ему пошли навстречу, но потом в ЗАГС вспомнили, что такой национальности в Едином реестре нет.

«В Сибири мы все сибиряки, но национальности такой нет. В связи с тем, что нет такой национальности, нам бы хотелось исправить свою ошибку. Это моя ошибка — недосмотрела как руководитель», — рассказала изданию «Подъем» начальник ЗАГС по Центральному и Железнодорожному районам столицы Бурятии Светлана Палчкова.

Кривогорницын заявил, что будет добиваться официального признания выдуманной им национальности.

Ранее председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов рассказал, что в российские паспорта могут вернуть графу «Национальность». Это нововведение, по его словам, может коснуться представителей малых коренных народов. В пресс-центре МВД позже объяснили, что делать этого не собираются. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в разговоре с «360» назвал инициативу парламентария излишней.