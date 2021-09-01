Бурятский школьник увеличил число подписчиков в YouTube в 4 раза после разговора с Путиным

Школьник из Улан-Удэ, который попросил президента России Владимира Путина подписаться на его YouTube-канал, одной фразой увеличил аудиторию в четыре раза. Мальчик постит в Сети ролики, посвященные спорту, экологии, событиям в жизни ребенка и красотам Бурятии.

Ранее мальчик из Улан-Удэ на встрече президента с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке в рамках просветительского марафона «Новое знание» задал Путину вопрос: он спросил российского лидера о средствах на постройку очистных сооружений на Байкале. Глава государства отметил, что деньги на реконструкцию объектов жилищного и коммунального хозяйства в Бурятии уже выделили.

После этого мальчик попросил Путина подписаться на свой YouTube-канал «Красная Вилка». Президент сразу не расслышал, что от него хотят и переспросил, что ему нужно подписать.

Просветительский марафон «Новое знание», в котором принял участие руководитель Российского государства, пройдет с 1 по 3 сентября по всей России. На это мероприятие пригласили победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.