Общество 01 февраля 2024, 05:10 Бурятский депутат и герой спецоперации спас женщину в самолете Участник СВО из Бурятии Дондоков оказал медицинскую помощь пассажирке самолета РИА «Новости»

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Хирург, депутат Народного Хурала Бурятии и участник спецоперации Вячеслав Дондоков оказал медицинскую помощь пассажиру самолета во время перелета в Москву. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского заксобрания.

Во время полета у одного из пассажиров резко упало давление, причем до критической отметки. Дондоков летел этим рейсом в командировку в столицу.

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«Вячеслав Баирович откликнулся на просьбу бортпроводников, искавших в салоне медиков, и оперативно оказал женщине необходимую медицинскую помощь, подобрал лекарства и поставил укол», — уточнила пресс-служба.

Женщина смогла продолжить полет. При этом сам Дондоков не считает свой поступок героическим.

Вячеслав Дондоков отправился в зону СВО осенью 2022 года. В прошлом году его наградили орденом Мужества за отвагу и самоотверженность. Практически на передовой он оперировал раненых бойцов и местных жителей, подорвавшихся на минах или попавших под обстрелы ВСУ.

Ранее самолет «Победы» экстренно посадили в аэропорту Внуково из-за потерявшей создание пассажирки.