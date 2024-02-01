01 февраля 2024, 05:10
Бурятский депутат и герой спецоперации спас женщину в самолете
Участник СВО из Бурятии Дондоков оказал медицинскую помощь пассажирке самолета
Хирург, депутат Народного Хурала Бурятии и участник спецоперации Вячеслав Дондоков оказал медицинскую помощь пассажиру самолета во время перелета в Москву. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского заксобрания.
Во время полета у одного из пассажиров резко упало давление, причем до критической отметки. Дондоков летел этим рейсом в командировку в столицу.
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«Вячеслав Баирович откликнулся на просьбу бортпроводников, искавших в салоне медиков, и оперативно оказал женщине необходимую медицинскую помощь, подобрал лекарства и поставил укол», — уточнила пресс-служба.
Женщина смогла продолжить полет. При этом сам Дондоков не считает свой поступок героическим.
Вячеслав Дондоков отправился в зону СВО осенью 2022 года. В прошлом году его наградили орденом Мужества за отвагу и самоотверженность. Практически на передовой он оперировал раненых бойцов и местных жителей, подорвавшихся на минах или попавших под обстрелы ВСУ.
Ранее самолет «Победы» экстренно посадили в аэропорту Внуково из-за потерявшей создание пассажирки.
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