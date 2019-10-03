Бурятские хирурги удалили 2 кг волос из желудка девушки

Огромную опухоль москвич лечил гомеопатией. Не помогло Подробнее

Операция проходила в хирургическом отделеним БСМП имени Ангапова, куда 19-летняя девушка попала с болями в животе. Она рассказала, что начала испытывать слабость и тошноту после еды. Медики провели обследование и нашли внутри инородное тело.

«Из желудка удалили огромный плотный комок волос размерами 50×10×10 сантиметров, который весил около двух килограммов и занимал весь просвет желудка и часть двенадцатиперстной кишки», — сказано в сообщении.

Источник фото: vk.com/minzdrav_buryatia

Сейчас пациентка уже находится дома после проведения успешной операции. По словам ее матери, девушка всегда ела маленькими порциями и никогда не чувствовала особых проблем со здоровьем.

Как отметили врачи, подобная проблема может начаться от привычки грызть кончики своих волос. Чаще всего этим страдают маленькие девочки, а за жизнь в желудке собирается большое количество волос, которые не перевариваются.