  • Бурятские хирурги удалили 2 кг волос из желудка девушки

    03 октября 2019, 10:12

    Дарья Бунякова

    Жительница Улан-Удэ обратилась к врачам с жалобами на слабость и тошноту. Оказалось, что в желудке у девушки был двухкилограммовый комок волос, который вытащили местные хирурги. Сейчас здоровью пациентки ничто не угрожает, сообщили в Минздраве Бурятии.

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    Операция проходила в хирургическом отделеним БСМП имени Ангапова, куда 19-летняя девушка попала с болями в животе. Она рассказала, что начала испытывать слабость и тошноту после еды. Медики провели обследование и нашли внутри инородное тело.

    «Из желудка удалили огромный плотный комок волос размерами 50×10×10 сантиметров, который весил около двух килограммов и занимал весь просвет желудка и часть двенадцатиперстной кишки», — сказано в сообщении.

    Бурятские хирурги удалили 2 кг волос из желудка девушки | Изображение 1
    Источник фото: vk.com/minzdrav_buryatia

    Сейчас пациентка уже находится дома после проведения успешной операции. По словам ее матери, девушка всегда ела маленькими порциями и никогда не чувствовала особых проблем со здоровьем.

    Как отметили врачи, подобная проблема может начаться от привычки грызть кончики своих волос. Чаще всего этим страдают маленькие девочки, а за жизнь в желудке собирается большое количество волос, которые не перевариваются.