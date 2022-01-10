Бурятская ФСИН рассказала о хоккейном матче со швабрами, а потом удалила запись

УФСИН РФ по Республике Бурятия опубликовала на своем сайте новость о том, заключенные ИК-7 сыграли в хоккей швабрами. Однако потом эта информация исчезла с ресурса.

В тексте говорилось, что мероприятие прошло в преддверии Дня зимних видов спорта.

«Женщины соревновались в эстафетах, в хоккее хоккей с шайбой и хоккее с мячом. Задача соревнующихся усложнялась тем, что вместо клюшек они использовали швабры», — сообщалось на сайте ведомства. Цитату привел Znak.com.

В соревновании участвовали три команды по 10 человек, победили осужденные второго отряда, но отмечалось, что такой досуг понравился всем заключенным.

Позже эту информацию удалили с сайта регионального УФСИН.

В последнее месяцы к ФСИН приковано большое внимание. Осенью 2021 года появилась информация о пытках в колониях Саратовской области. После этого саратовское УФСИН заявило об увольнении 18 сотрудников.

В частности, в частности, в отставку отправили главу регионального управления ведомства и начальника областной туберкулезной больницы № 1 УФСИН. Кроме того, пост главы ФСИН потерял Александра Калашникова, на его место пришел Аркадий Гостев, которому президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника внутренней службы.