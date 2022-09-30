Бурятия выполнила план по частичной мобилизации | 360°

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Бурятия выполнила план по частичной мобилизации

Глава Бурятии Цыденов: республика выполнила план по частичной мобилизации

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Бурятия выполнила поставленный план в рамках объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Алексей Цыденов.

«Задание по мобилизации в республике выполнено. Пункты сборы мобилизованных закрываются.  На данный момент работаем по дополнительному медицинскому осмотру. Ресурсы Минздрава также подключили к нашим военным медикам», — сказал он.

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Глава республики отметил, что часть ранее мобилизованных жителей региона вернулись домой, а военные комиссариаты продолжат работу с добровольцами.

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«Сейчас продолжают идти эти люди. Все желаю стойкости. Тяжелые времена требуют непростых решений», —  добавил Цыденов.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что старт мобилизации вызвал вопросы у многих россиян. В качестве примера глава государства привел призыв медиков в качестве бойцов мотострелковых подразделений.

Путин потребовал от ответственных лиц немедленно исправить возникшие ошибки и разобраться в ситуации.

Частичная мобилизация в РФ

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