Бурятия первой из российских регионов ввела локдаун из-за новой волны СОVID-19

В Бурятии объявили о локдауне с 27 июня по 11 июля. Режим нерабочих дней ввели на фоне роста заболеваемости COVID-19. Республика стала первой среди регионов РФ, решившихся на такой шаг.

Меры определили на заседании оперштаба Бурятии, где разбирали связанные с угрозой распространения коронавируса вопросы. Об этом сообщила пресс-служба республиканского правительства в Facebооk.

«Из-за продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 на территории Бурятии объявлен режим нерабочих дней, двухнедельный карантин продлится с 27 июня по 11 июля», — отмечено в одной из публикаций.

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал целью вводимых ограничений попытку переломить эпидемическую обстановку, которая в регионе ухудшается пятую неделю подряд.

«Если мы не примем меры, продолжим терять людей. Система здравоохранения, медики просто не выдержат», — подчеркнул он.

Локдаун Цыденов охарактеризовал как «период гражданской ответственности». На две недели в Бурятии закроют все промышленные предприятия, кроме работающих по непрерывному циклу, торговые центры, учреждения культуры и общественного питания. Магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости, продолжат работу.

Учреждения и площадки для детского досуга тоже перестанут принимать посетителей. Цыденов попросил родителей оставить детей дома и самими воздержаться от визитов к родственникам и друзьям. Транспортное сообщение в другими регионами РФ Бурятия прерывать не будет.