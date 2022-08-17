Бурятия официально вернула масочный режим на массовых мероприятиях

Власти Бурятии ввели масочный режим в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях. Такое решение приняли из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе.

Документ о введении дополнительных профилактических мероприятий против коронавируса опубликовали на сайте регионального правительства.

Согласно постановлению, маски обязательно носить при посещении медицинских организаций и аптек, кинотеатров и театров, ТЦ, в общественном транспорте, поездах и легковом такси, а также при посещении культурно-массовых мероприятий, физкультурных и спортивных соревнований в закрытых спортивных сооружениях.

Бурятия стала первым регионом, вернувшим масочный режим на фоне роста случаев ковида. Рекомендации по ношению масок также дали жителям Санкт-Петербурга и Алтая.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее призвал россиян не забывать вакцинироваться и носить маски в общественных местах.

По данным Роспотребнадзора, почти 49% новых случаев коронавируса от общего числа по стране зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.