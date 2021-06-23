Бурятия объявила жесткие ограничения и нерабочие дни из-за ковида

Власти Бурятии ввели жесткие ограничения из-за ковида. С 27 июня по 11 июля там будет режим нерабочих дней. А деятельность многих предприятий будет запрещена. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление оперативного штаба республики.

С 27 июня по 11 июля в Бурятии останавливается работа всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых точек с товарами первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта и СМИ.

«Цель вводимых ограничений — переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд», — пояснили в оперативном штабе.

За минувшие сутки в Бурятии выявили 258 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели после лечения 87 человек. В стационарах остаются 2866 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. На амбулаторном лечении находятся 14 367 жителей.



В данный момент в республике действуют ограничения для организаций общественного питания. Они работают только до 21:00. От остальных предприятий власти потребовали перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников.