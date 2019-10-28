В уральской колонии открылась бургерная. Видео

В одной из колоний под Екатеринбургом открыли бургерную для заключенных, находящихся на хорошем счету у администрации. Об этом сообщил Mash.

Говоря о новой бургерной, заключенные отметили, что еда там ничем не отличается от той, что можно попробовать в обычных кафе. Ассортимент блюд в меню достаточно разнообразный: есть супы, голубцы и десерты.

Поварами в бургерной также трудятся заключенные, некоторые из них раньше работали в ресторанах.

Врио начальника колонии Антон Александров рассказал, что посещать новое заведение общепита можно по письменному разрешению руководства исправительного учреждения. В каждом отряде имеется меню, заключенные получают выбранные продукты, деньги за которые списываются с их лицевого счета.

Но бургерная работает не для всех осужденных: почувствовать себя «будто вне колонии» могут только те, кто отличается хорошим поведением и принимают активное участие в предписанных работах.

В Сети на новость об открытии бургерной для заключенных отреагировали по-разному: некоторые пользователи придерживаются мнения, что тюрьма должна быть более жесткой, в то время как другие — что осужденные имеют право есть блюда, ставшие «на воле» обыденными.