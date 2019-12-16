Бундестаг вспомнил о русском языке в Германии

Немецкие депутаты составили соответствующий запрос. Они отметили, что русский является официальным или рабочим языком в ООН, Совете Европы, ОБСЕ, Международном агентстве по атомной энергии, СНГ, ШОС, ЕАЭС. По их словам, в интернет-пространстве русский язык находится на втором месте в мире после английского.

Они также обратили внимание на то, что сейчас около шести миллионов жителей Германии говорят на русском языке. Однако этот предмет в школах недостаточно поддерживают профильные ведомства отдельных федеральных земель Германии.

«Ассоциации преподавателей русского языка в Германии констатируют, что русский язык как школьный предмет, по их мнению, не получает достаточной поддержки от Министерств культуры федеральных земель. Приверженность предмету и курс на укрепление русского языка в школах имеют место лишь в очень немногих землях», — уточнили депутаты.

Они напомнили, что русский язык — инструмент диалога в отношениях Германии и России.

«Поскольку правительство Германии, к сожалению вопрошающих (авторов документа. — RT), ясно выступает за параллельное применение достоверного устрашения и диалога в отношении России, следует исходить из того, что русский язык является для немецкого правительства не только средством общения в диалоге, но и языком возможного внешнеполитического или военного конкурента или противника», — пояснили политики.

Они поинтересовались, «есть ли у федерального правительства повестка по освоению русского как иностранного языка для взаимопонимания между народами и экономического сотрудничества между Германией и Россией, и если да, то какова она».

Немецкие депутаты также решили выяснить, «в разговорах с представителями правительств каких государств канцлер доктор Ангела Меркель использует свое знание русского языка».