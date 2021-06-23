Бумажные книги в России подорожают вдвое к 2025 году

Бумажные книги в России к 2025 году подорожают вдвое, а стоимость электронных изданий не изменится, сообщили в Российском книжном союзе (РКС). Рост цен, как считают эксперты, связан не только с развитием интернет-технологий, но и с ценами на офсетную бумагу и картон.

Множество производителей бумаги объявили о предстоящем повышении цен на 6–15%, сообщила газета «Известия». Такое подорожание объяснили ростом стоимости сырья, энергии и транспортных расходов. Чтобы остановить рост стоимости книжной продукции, нужен государственный контроль за обоснованностью повышения цен и ценообразованием при внутренних и зарубежных поставках, рассказал президент РКС Сергей Степашин. Как добавила руководитель PR-отдела департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ» Мария Бабий, издательства стараются сдерживать рост цен на книги в пределах инфляции, принимая во внимание снижение покупательской способности населения. В 2021 году книги из-за роста цены бумаги могут подорожать в среднем на 10%, прогнозирует консультант Союза предприятий печатной индустрии Елена Шитикова.