Приложение «Госдоки» для работы со СНИЛС, ИНН, водительскими правами и другими документами собрались запустить в России. Их можно будет предъявлять в электронном виде, так как в будущем от бумаги в стране постараются отказаться. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на проект разработки этой программы.

По данным газеты, приложение могут запустить уже в этом году. Через несколько лет при помощи этого приложения можно будет предъявлять около 30 видов документов. Это решение, пишет издание, позволит сэкономить на печати пяти миллиардов бумажных документов в год и облегчит жизнь людям.

«Ведомости» отметили, что электронных паспортов в «Госдоках» не будет, для них создадут отдельное приложение. Работу над программой проводят в рамках проекта «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ), который курирует рабочая группа «Национальная инновационная система», во главе с заместителем председателя правительства Дмитрия Чернышенко. В аппарате вице-премьера ТАСС сообщили, что обсуждают идею «Госдоков».

В газете выяснили, что в разработка и запуск приложения обойдутся государству в 1,3 миллиарда рублей. Накануне Чернышенко рассказал, что в этом году на сайте госуслуг запустят шесть новых суперсервисов.