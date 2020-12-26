Бум продаж ювелирки предрекли России в 2021 году

В следующем году в России начнется резкий рост легальных продаж ювелирных изделий после введения маркировки. Такая же история была и с шубами несколько лет назад.

«Мы считаем, что результат у нас будет такой же, как после внедрения маркировки шуб. Помните, после введения обязательной маркировки легальный рынок вырос в несколько раз? Может, в нашем случае будет еще и лучше», — рассказал РИА «Новости» заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Собеседник отметил, что ведомство готовится к запуску системы маркировки ювелирных изделий. С 2021 года она станет обязательной для всех участников рынка. К ней уже начали подключаться предприниматели.

С нового года всю ювелирку в России будут продавать со специальным штрихкодом, по которому можно получить всю информацию об изделии, включая месторождение драгоценных металлов и камней, из которых сделали украшение. Сейчас, по оценке Минфина, от 30 до 50% ювелирки в России продают на сером рынке.

Это большая проблема не только для налоговой системы, но и для легальных производителей, которые не могут нормально конкурировать с недобросовестными торговцами некачественной ювелирной продукцией.