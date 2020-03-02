Бум афер с недвижимостью случился в России. Вот как действуют мошенники

Каждый день в Сети появляются новые предложения с арендой или продажей квартир. Но за объявлениями иногда скрываются не собственники, а мошенники. Схемы аферистов давно известны, но россияне продолжают на них попадаться. Насторожить должны цена жилья и спешка при сделке.

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал «360», что мошенники могут обмануть, прикрываясь оказанием информационных услуг.

«Это когда люди берут деньги за то, что вроде как найдут квартиру, а на самом деле дают список каких-то квартир. В итоге из них ничего выбрать невозможно», — сказал он.

Такая мошенническая схема до сих пор существует, хотя и уходит на второй план с появлением различных электронных баз. Вторая распространенная ситуация — сдача квартиры, которая не принадлежит человеку. Аферисты могут подделывать документы о собственности, или же снимают квартиру сами, а потом ее же и сдают.

Всегда квартира чуть-чуть ниже рынка выставляется. Всегда есть какая-то замануха, когда человеку говорят «давай быстрей, быстрей», чтобы он не разбирался в ситуации Константин Барсуков.

Бывает и так, что люди снимают квартиру, платят деньги риелтору, оставляют залог, а потом их просто выгоняют. В итоге квартиросъемщики остаются без денег и без крыши над головой.

При продаже квартир у мошенников больше вариантов для преступлений. Например, продается доля в квартире, а затем собственник вынуждает человека продать ее по цене ниже рыночной стоимости. Есть подлоги с микрозаймами, когда человек занял деньги у микрофинансовой организации, а она забрала у него жилье за долги. Если такую квартиру продали, то покупатель останется без недвижимости.

«Речь всегда идет об одиноких людях, которые умирают и не имеют родственников. Мошеннические действия со стороны чиновников, которые бывают в связке с нотариусами, подделывают завещания, чтобы вступил в наследство человек, который вообще не имеет отношения к квартире», — добавил специалист.

Мошенничество зачастую можно выявить сразу. Насторожить должен факт того, что квартира продается по цене ниже рыночной стоимости. На вероятную аферу может указывать и то, что вас все время подгоняют и просят побыстрее заключить сделку. В этих случаях лучше несколько раз подумать, прежде чем отдавать деньги.

Перед подписанием бумаг Барсуков советует нанять юриста или риелтора, который проведет экспертизу. Все результаты должны обязательно быть на бумаге, чтобы в случае чего предоставить их в суде.

Ранее в Федеральной нотариальной палате сообщили, что мошенничества с недвижимостью становится в России больше каждый год. Если в 2017-м было зафиксировано 94 таких случая, то за неполный 2019 год — 186.

Как объяснил риелтор, мошенничество было всегда, просто в предыдущие годы покупательская активность была снижена. Сейчас она возросла, поэтому действия злоумышленников стали заметнее.