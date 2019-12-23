    23 декабря 2019, 00:38

    Буквально нарасхват. Топ-10 самых востребованных профессий в России

    Наталья Жуковская

    Первое место среди самых востребованных профессий в России занял продавец-кассир. Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда в тройку лидеров также вошли повара и педагоги профессионального обучения и образования.
    Буквально нарасхват. Топ-10 самых востребованных профессий в России

    Всего было опрошено более 20 тысяч различных компаний и трех сервисов по поиску вакансий.

    В списке оказались профессии юриста, соцработника, специалиста по закупкам, педагога дополнительного образования, медсестры. Последние строчки топ-10 занимают делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.

    10% российских компаний не хватает специалистов по востребованным профессиям.

    Данные ВНИИ сильно отличаются от Министерства труда, которое в последний раз сообщало, что чаще всего работодателям не хватает рабочих-строителей, сотрудников металлообрабатывающих и машиностроительных производств и водителей.