Буксир забрал отравившихся моряков с сухогруза в порту Кавказ

В ночь на субботу проведена эвакуация отравившихся моряков сухогруза April под флагом Панамы в порту Кавказ с помощью спасательного буксира. Пятеро из восьми — турецкие граждане.

«Около трех часов ночи буксир „Меркурий“ снял пятерых моряков с судна и доставил их на берег, где передал береговым службам. Сам сухогруз остался на якорной стоянке», — рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

Он сообщил, что из восьми членов экипажа пятеро являются гражданами Турции, в их числе и погибший моряк. Отравились также также двое граждан Грузии и один украинец. Всего членов экипажа восемь. Судно было переведено на якорную стоянку в акватории порта Кавказ.

Экипаж судна следовал под флагом Панамы.