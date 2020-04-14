Букмекеры попали в список на господдержку. Этим заинтересовалась прокуратура

Генеральная прокуратура выяснит, как букмекерские конторы оказались в списке системообразующих предприятий, которые должны получить финансовую поддержку от государства в условиях пандемии. Ведомство поручило разобраться в ситуации Минэкономразвития.

Генпрокуратура сообщила «Интерфаксу», что букмекеров включили в список на основании утвержденных ранее критериев. Теперь Министерство экономического развития должно дать правовую оценку этому и подумать о разработке новых параметров для включения в перечь важных предприятий. Именно ведомство отвечает за формирование списков.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников прокомментировал наличие компании «Фонбет» в перечне системообразующих предприятий. Он заявил, что организация прошла по объемам выплаченных налогов и числу работников. При этом Решетников подчеркнул, что в новом перечне букмекеров не будет.

Список организаций, которым нужна господдержка, опубликовали в начале апреля. Туда также попали магазины ЦУМ, IKEA, пивоваренная компания «Балтика» и популярные сети фастфуда.

Торговые центры, кинотеатры, рестораны, салоны красоты, предприятия и многие другие организации приостановили свою работу в России из-за распространения коронавируса. Государство обещало помочь бизнесу, который переживает трудные времена из-за режима самоизоляции. Кабмин уже утвердил меры поддержки.