Букмекерские конторы с учредителями из недружественных стран могут закрыть в России

В России предложили закрыть букмекерский рынок для компаний с учредителями из недружественных стран. Копию письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко отправил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, написал RT.

Он отметил, что букмекерские компании работают в России без каких-либо ограничений и продолжают зарабатывать на игорной зависимости граждан миллиарды рублей ежегодно.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета на деятельность в России букмекерских компаний, в число учредителей которых входят физические и (или) юридические лица из недружественных государств, перечень которых утвержден распоряжениями правительства России», — говорится в письме.

Орлов напомнил, что для приема ставок онлайн такие компании ведут сбор персональных данных своих клиентов, то есть российских граждан.