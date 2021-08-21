Букет Путина для Меркель умилил китайцев

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель подарил ей букет цветов. Китайский сайт Sohu опубликовал материал, автор которого восхитился этим жестом российского лидера.

«Эмоциональный интеллект дополняет его высокий IQ», — говорится в статье. Автор подчеркнул, что этот жест говорит о Путине как о вежливом и твердом человеке, который не лишен романтики.

Накануне Путин провел переговоры с Меркель в Москве. Во время встречи произошел конфуз с телефоном, который председатель правительства ФРГ забыла выключить. Он затрезвонил во время речи Путина у нее в кармане. Из столицы России Меркель отправится в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава российского посольства в Берлине Сергей Нечаев заявил, что переговоры лидеров государств прошли, как всегда, классно. Это последний визит Меркель в Москву в статусе канцлера Германии. Скоро это место займет другой человек. На предвыборном мероприятии в Берлине Меркель назвала своим преемником председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета.