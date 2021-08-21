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    21 августа 2021, 15:56

    Букет Путина для Меркель умилил китайцев

    Андрей Иванов

    Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель подарил ей букет цветов. Китайский сайт Sohu опубликовал материал, автор которого восхитился этим жестом российского лидера.

    Букет Путина для Меркель умилил китайцев

    «Эмоциональный интеллект дополняет его высокий IQ», — говорится в статье. Автор подчеркнул, что этот жест говорит о Путине как о вежливом и твердом человеке, который не лишен романтики.

    Накануне Путин провел переговоры с Меркель в Москве. Во время встречи произошел конфуз с телефоном, который председатель правительства ФРГ забыла выключить. Он затрезвонил во время речи Путина у нее в кармане. Из столицы России Меркель отправится в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Глава российского посольства в Берлине Сергей Нечаев заявил, что переговоры лидеров государств прошли, как всегда, классно. Это последний визит Меркель в Москву в статусе канцлера Германии. Скоро это место займет другой человек. На предвыборном мероприятии в Берлине Меркель назвала своим преемником председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета.