Буйная женщина из Анапы не пустила семью без масок в подъезд. Видео

В Сети появился ролик, на котором агрессивно настроенная жительница Анапы не дает попасть в подъезд семье с детьми. Женщина отказалась их пускать, потому что они были без масок. Попасть домой пострадавшие смогли только через пожарный ход.

Это произошло 18 мая в Анапе на улице Лермонтова. Видео, которое появилось в Сети, сняла сама потерпевшая. На кадрах видно, как в нескольких метрах от нее кричит и нецензурно ругается женщина. Она отказывается пускать в подъезд девушку с детьми, потому что они не надели маски. На все аргументы о том, что дистанция между ними более двух метров, она отвечала односложно — «У нас масочный! Ты не пройдешь». Успокоить разбушевавшуюся женщину не смогли ни уговоры, ни плачущие дети, которые испугались ее криков.

Житель этого дома Андрей рассказал «360», что взбешенная женщина так и не пустила семью в подъезд.

Встала на воротах и не пускала, дети были в шоке, плакали естественно. Соседка запустила семью через дополнительную пожарную дверь — чтобы обойти можно было не через лифт, а через пожарный проход. Только в этом случае и получилось Андрей очевидец

На ролик быстро появились пародии. Одну из них снял Руслан — житель того же дома. Он рассказал, что не знает никого из женщин, которые участвовали в конфликте.

Родственница потерпевшей рассказала «360», что конфликт начался раньше.

«За несколько минут до этого женщина намеренно толкнула ее в магазине, а потом опередила при входе в подъезд — и начался цирк», — пояснила собеседница.

Она рассказала, что родственница с детьми раньше не видели эту женщину и не знают, кто она такая. В Анапе они недавно — приехали из Московской области на время. Собеседница уточнила, что один из детей — инвалид, и ему важны морской воздух и тепло.

Житель дома Андрей рассказал «360», что это не первая такая выходка женщины.

«Местная, буйная женщина. В прошлый раз она разбила камнем окно в машине. В нашем доме она не проживает, но барражирует по району», — заключил Андрей.