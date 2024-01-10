Общество 10 января 2024, 16:00 Бухгалтер Перфильева порекомендовала россиянам в 2024 году не брать отпуска в январе и июне

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Налоговый консультант и бухгалтер коммерческих организаций шестой категории Серафима Перфильева порекомендовала россиянам не брать отпуска в 2024 году в январе и июне. Слова специалиста передала «Вечерняя Москва».

Она отметила, что при желании получить максимальную сумму отпускных, необходимо выбирать месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В наступившем году к таким месяцам относятся июль, август и октябрь.

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Специалист добавила, что если хочется получить больше дней для отпуска, следует выбирать период, где есть государственные праздничные дни.