Бухгалтер Кищук рассказала, что выгоднее всего брать отпуск в июле, августе, сентябре и декабре

Бухгалтер из Тулы Татьяна Кищук рассказала, в какие месяцы лучше всего брать отпуск в 2022 году. По словам специалиста, самые выгодные — это июль, август, сентябрь и декабрь. Об этом сообщила «Тульская служба новостей».

По словам бухгалтера, для того, чтобы получить максимально большие отпускные выплаты, нужно выбрать правильное время. По производственному календарю 2022 года самыми выгодными месяцами являются август — 23 рабочих дня, сентябрь — 22 рабочих дня, декабрь — 22 рабочих дня и июль — 21 рабочий день.

Март, июнь и ноябрь являются невыгодными для отпуска месяцами, поскольку на них выпадают трехдневные выходные из-за государственных праздников. Также бухгалтер не рекомендует брать отпуск в феврале, так как он является самым коротким месяцем в году.

«Часть денег можно потерять, если отдыхать в январе или марте в этом году: там в общей сложности 17 и 18 рабочих дней. Заплата по итогу выходит меньше обычного, а в купе с отпуском можно потерять еще больше», — заключила бухгалтер.