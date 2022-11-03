Бухгалтер из Петербурга пойдет под суд за кражу крупной суммы денег | 360°

03 ноября 2022, 16:18
Бухгалтер из Петербурга пойдет под суд за кражу крупной суммы денег
В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело главного бухгалтера, которая незаконно присвоила себе более 16 миллионов рублей. Об этом написала Gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
Следствие выяснило, что в период с июня 2018 года по март 2021 года женщина, занимая должность главного бухгалтера частной дошкольной образовательной организации, перечисляла деньги с рабочего счета на свой банковский счет. Таким образом ей удалось присвоить более 16 миллионов рублей.
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Уголовное дело подозреваемой передали в суд.
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