Бухаров оценил инициативу о запрете посещения ночных баров до 21 года

Член Общественной палаты Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить посещение ночных баров до 21 года. По его словам, употребление алкоголя в 18-19 лет может привести к негативным последствиям. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

С таким предложением не согласился президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Он считает, что подобная инициатива не поможет решить проблему употребления алкогольных напитков среди молодежи.

Ресторатор отметил, что тогда и в армию стоит призывать с 21 года. По его мнению, такие запреты не уменьшат количество случаев с алкоголем. Лучше всего решать эту проблему воспитанием или с помощью законов.