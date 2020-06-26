«Будут общим лекалом»: в Госдуме объяснили важность поправок о защите истории

Поправки в Конституцию о защите истории помогут сдержать неонацистские настроения. Такое мнение выразил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин в разговоре с «360».

Вяткин считает, что многие люди на Западе, а в особенности молодежь, не знаю кто с кем воевал. Они, по словам депутата, не понимают причин холокоста и не знают, что это такое. Вяткин считает, что подобное слабое представление о ходе исторических событий может стать «питательной почвой для возрождения неонацистских теорий и движений». А также привести в новым, более кровопролитным военным конфликтам.

Депутат напомнил ситуацию в Украине. По его мнению, сейчас власть в Киеве взяли неонацисты. Они же отвергли историческую правду. Поставили на место реальных героев, преступников и пособников Гитлера. На фоне этой ситуации, депутат считает, что поправки в Конституции о защите истории необходимы.

«Очень важны поправки в Конституцию, которые будут общим лекалом, мерилом для всего, что будет делаться в нашей стране в этой сфере. От законодательства, до образования, культуры и воспитания подрастающего поколения. Все должно будет соответствовать тому принципу, который заложен в Конституции», — резюмировал депутат. Сам Вяткин еще не голосовал по поправкам, но в скором времени сделает это.

Ранее приводились результаты опроса американцев по теме Второй мировой войны. Оказалось, что каждый десятый житель США считает главным агрессором Россию. И 12% опрошенных не знаю, что такое холокост.