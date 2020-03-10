Будут ли расти цены из-за обвала рубля? Комментарий президента компании Finn Flare
Будут ли повышаться цены из-за сильного падения рубля — вопрос, который волнует многих. Президент компании Finn Flare Ксения Рясова рассказала, насколько этого следует опасаться. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».
Рясова сообщила, что подобное возможно, но бояться повышения цен пока рано.
«Посмотрим, если курс доллара за неделю опустится ниже 70 рублей, то цены не будут расти», — сказала она и добавила, что «действия Центробанка уверенные, правильные и стабилизирующие».
Рясова посоветовала не впадать в панику и не тратить в этом состоянии деньги на импульсивные покупки.