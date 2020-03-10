Будут ли расти цены из-за обвала рубля? Комментарий президента компании Finn Flare

Рясова сообщила, что подобное возможно, но бояться повышения цен пока рано.

«Посмотрим, если курс доллара за неделю опустится ниже 70 рублей, то цены не будут расти», — сказала она и добавила, что «действия Центробанка уверенные, правильные и стабилизирующие».

Рясова посоветовала не впадать в панику и не тратить в этом состоянии деньги на импульсивные покупки.